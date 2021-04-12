12-летний сын Ллейтона Хьюитта выиграл юниорский чемпионат Австралии

12-летний Круз Хьюитт – сын экс первой ракетки мира австралийца Ллейтона Хьюитта – выиграл юниорский чемпионат Австралии среди теннисистов не старше 12 лет, который проходил в Канберре.

Хьюитт-младший не отдал ни одного сета на турнире, а также сумел победить и в парном разряде вместе с Эшером Браунриггом.

Хьюитт-старший же поделился своей гордостью в «Инстаграме».

Снимок доступен в «инстаграме» Ллейтона Хьюитта.

На публикацию отреагировал действующий австралийский теннисист Ник Кирьос. «Канберра – лучшее место», — написал Ник, на что Хьюитт ответил: «Да, неплохое…»

Хьюитт вместе с супругой Ребеккой также воспитывают двух дочерей — Мию и Аву.

Ллейтон Хьюитт – двукратный победитель турниров «Большого шлема» (US Open в 2001 году и Уимблдона в 2002 году).

Ллейтон Хьюитт будет включён в Международный зал теннисной славы