12-летний сын Ллейтона Хьюитта выиграл юниорский чемпионат Австралии

12-летний Круз Хьюитт – сын экс первой ракетки мира австралийца Ллейтона Хьюитта – выиграл юниорский чемпионат Австралии среди теннисистов не старше 12 лет, который проходил в Канберре.
Хьюитт-младший не отдал ни одного сета на турнире, а также сумел победить и в парном разряде вместе с Эшером Браунриггом.
Хьюитт-старший же поделился своей гордостью в «Инстаграме».
Снимок доступен в «инстаграме» Ллейтона Хьюитта.
На публикацию отреагировал действующий австралийский теннисист Ник Кирьос. «Канберра – лучшее место», — написал Ник, на что Хьюитт ответил: «Да, неплохое…»
Хьюитт вместе с супругой Ребеккой также воспитывают двух дочерей — Мию и Аву.
Ллейтон Хьюитт – двукратный победитель турниров «Большого шлема» (US Open в 2001 году и Уимблдона в 2002 году).
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