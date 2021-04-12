Новак Джокович прокомментировал своё рекордное пребывание на вершине рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой рекорд в 311 недель на вершине рейтинга ATP, которым он побил в марте предыдущий рекорд в 310 недель, принадлежащий швейцарцу Роджеру Федереру.

«Это историческое достижение было, конечно, чем-то очень удовлетворяющим для меня, для моей семьи. Это, наверное, самое большое достижение в моей карьере.

Это накопление всех лет успеха и тяжёлой работы не только для меня, но и для всех людей, которые меня окружают, моей команды, моей семьи.

Я был очень счастлив, что могу оставаться рядом со своей семьёй и делиться с ними радостью, хотя ограничения были такими, что мы не могли сделать праздника, какой представляли.



Но тем не менее на улицах появилось много людей. Я очень благодарен городу Белграду и стране Сербия за то, что они организовали несколько специальных мероприятий в знак признания нашего успеха. Это был определённо очень особенный день, который навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Джоковича Tennis Head.