Новак Джокович прокомментировал своё рекордное пребывание на вершине рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой рекорд в 311 недель на вершине рейтинга ATP, которым он побил в марте предыдущий рекорд в 310 недель, принадлежащий швейцарцу Роджеру Федереру.
«Это историческое достижение было, конечно, чем-то очень удовлетворяющим для меня, для моей семьи. Это, наверное, самое большое достижение в моей карьере.
Это накопление всех лет успеха и тяжёлой работы не только для меня, но и для всех людей, которые меня окружают, моей команды, моей семьи.
Я был очень счастлив, что могу оставаться рядом со своей семьёй и делиться с ними радостью, хотя ограничения были такими, что мы не могли сделать праздника, какой представляли.
Но тем не менее на улицах появилось много людей. Я очень благодарен городу Белграду и стране Сербия за то, что они организовали несколько специальных мероприятий в знак признания нашего успеха. Это был определённо очень особенный день, который навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Джоковича Tennis Head.
- 12 апреля 2021
-
19:34
-
18:53
-
18:16
-
18:09
-
17:03
-
16:37
-
15:57
-
15:23
-
14:50
-
14:00
-
13:32
-
12:34
-
12:06
-
11:19
-
10:46
-
10:15
-
09:58
-
09:36
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
09:07
-
08:58
-
00:32
-
00:03
- 11 апреля 2021
-
23:31
-
21:59
-
20:10
-
19:32
-
18:45
-
17:44
-
17:23
-
16:57
-
16:11
-
15:27