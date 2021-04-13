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Собкин: сейчас Медведеву нужно выздороветь, а не думать о форме перед «Ролан Гаррос»

Собкин: сейчас Медведеву нужно выздороветь, а не думать о форме перед «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2021 0
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Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал новость о положительном тесте на коронавирус у второй ракетке мира россиянина Даниила Медведева.

«Коронавирус — это очень серьёзно. Даже когда переболеешь в достаточно лёгкой форме, последствия совершенно непредсказуемые. Учитывая, что Даня – молодой спортсмен с крепким организмом, надеюсь, что ковид пройдёт бессимптомно. Даже если нет, то в лёгкой форме. В любом случае, не мне давать советы, но отнестись к этому надо серьёзно.

Как это скажется на форме перед «Ролан Гаррос»? В жизни всё расставляется по приоритетам. Когда ты здоров, проблемы — «Ролан Гаррос», Монте-Карло, рейтинг, рекорды. А когда болен, твоя задача — вылечиться и стать здоровым человеком. Если Медведев заболел, надо думать о том, чтобы стать здоровым человеком. А потом уже по поводу всего остального», — сказал Собкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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