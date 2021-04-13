Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Организаторы «Ролан Гаррос» внесли изменения в регламент соревнований

Организаторы «Ролан Гаррос» внесли изменения в регламент соревнований
Теннис / Ролан Гаррос 2021 0
Аудио-версия:

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции сообщила о нововведениях в регламенте, которые коснутся грядущего «Ролан Гаррос». Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня.

С 2021 года в жеребьёвке как мужских, так и женских отборочных раундов сможет принять участие одинаковое количество игроков – по 128. Напомним, ранее в женской сетке было 96 теннисисток.

Квалификация «Ролан Гаррос» должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах.

Турнир в смешанном парном разряде, который был отменён в 2020 году, в этом сезоне запланирован, однако в нём сыграют только 16 дуэтов (ранее – 32).

С 4 по 7 июня в Париже также пройдут соревнования среди теннисистов-колясочников и теннисистов-квадриплегиков.

Информацией о проведении юниорского турнира представители «Ролан Гаррос» не поделились.

Организаторы «Ролан Гаррос» официально подтвердили перенос турнира
Джокович — о переносе «Ролан Гаррос»: с этим просто нужно смириться
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021