Организаторы «Ролан Гаррос» внесли изменения в регламент соревнований

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Пресс-служба Открытого чемпионата Франции сообщила о нововведениях в регламенте, которые коснутся грядущего «Ролан Гаррос». Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня.

С 2021 года в жеребьёвке как мужских, так и женских отборочных раундов сможет принять участие одинаковое количество игроков – по 128. Напомним, ранее в женской сетке было 96 теннисисток.

Квалификация «Ролан Гаррос» должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах.

Турнир в смешанном парном разряде, который был отменён в 2020 году, в этом сезоне запланирован, однако в нём сыграют только 16 дуэтов (ранее – 32).

С 4 по 7 июня в Париже также пройдут соревнования среди теннисистов-колясочников и теннисистов-квадриплегиков.

Информацией о проведении юниорского турнира представители «Ролан Гаррос» не поделились.

Организаторы «Ролан Гаррос» официально подтвердили перенос турнира