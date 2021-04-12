Джокович – о переносе «Ролан Гаррос»: с этим просто нужно смириться

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что думает о переносе старта «Ролан Гаррос-2021» на неделю.
«С этим просто нужно смириться и двигаться дальше. Надеюсь, турнир в итоге состоится. Мы все этого хотим.
В прошлом году его перенесли на октябрь, было холодно, мы впервые играли «Ролан Гаррос» в таких условиях. В этот раз его перенесли всего на неделю.
Как я понял, одна из главных причин в том, что к тому времени во Франции могут ослабить ограничения и это позволит пустить на трибуны больше зрителей. Надеюсь, так и получится.
Трудно сказать, что правильно, а что – нет. С точки зрения «Ролан Гаррос» это точно правильное решение, потому что они думают о себе. Но некоторые турниры ATP из-за этого пострадают», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
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