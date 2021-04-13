Определился соперник Рафаэля Надаля на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Стал известен соперник третьей ракетки мира Рафаэля Надаля на старте турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Испанец встретится с победителем квалификации аргентинцем Федерико Дельбонисом. Отметим, что это станет первым матчем Надаля в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии в феврале.
В матче первого круга Дельбонис обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час и 27 минут.
Дельбонис пять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из двенадцати. На счету его соперника – три эйса, четыре двойные ошибки и нулевая реализация брейк-пойнтов.
«Мастерс» в Монте-Карло продлится 18 апреля. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.
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