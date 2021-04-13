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Определился соперник Рафаэля Надаля на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Определился соперник Рафаэля Надаля на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Стал известен соперник третьей ракетки мира Рафаэля Надаля на старте турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Испанец встретится с победителем квалификации аргентинцем Федерико Дельбонисом. Отметим, что это станет первым матчем Надаля в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии в феврале.

В матче первого круга Дельбонис обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час и 27 минут.

Дельбонис пять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из двенадцати. На счету его соперника – три эйса, четыре двойные ошибки и нулевая реализация брейк-пойнтов.

«Мастерс» в Монте-Карло продлится 18 апреля. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.

Монте-Карло. 1-й круг
13 апреля 2021, вторник. 12:10 МСК
Федерико Дельбонис
87
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Адриан Маннарино
34
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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