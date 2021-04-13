Карацев вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв Циципасу

Российский теннисист Аслан Карацев выбыл из борьбы за титул турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга Карацев уступил четвёртому сеяному соревнований греческому теннисисту Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час и 24 минуты. Карацев два раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Циципаса — четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Циципаса ждёт встреча с победителем матча Джон Миллман (Австралия) – Кристьян Гарин (Чили).

Призовой фонд «Мастерса» составил более € 2 млн. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.