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Карацев вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв Циципасу

Карацев вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв Циципасу
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев выбыл из борьбы за титул турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга Карацев уступил четвёртому сеяному соревнований греческому теннисисту Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час и 24 минуты. Карацев два раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Циципаса — четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Циципаса ждёт встреча с победителем матча Джон Миллман (Австралия) – Кристьян Гарин (Чили).

Призовой фонд «Мастерса» составил более € 2 млн. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.

Монте-Карло. 2-й круг
13 апреля 2021, вторник. 15:35 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Аслан Карацев
29
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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