«Жду великой битвы». Синнер — о предстоящем матче с Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Их поединок состоится завтра, 14 апреля.



«Знаю, что у него были проблемы с прессом, но я думаю, что сейчас он в порядке. Ведь он принял решение участвовать в этом турнире. Очевидно, у него больше опыта, чем у меня. С нетерпением жду великой битвы и постараюсь сыграть в свой теннис», — приводит слова Синнера журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».



В первом круге «Мастерса» в Монако Синнер в двух сетах уверенно обыграл испанского теннисиста Альберта Рамоса-Виньоласа. Счёт в матче — 6:3, 6:4.



Призовой фонд соревнований составил € 2 460 585. Действующим обладателем титула в Монте-Карло является итальянец Фабио Фоньини.

Янник Синнер стал первым соперником Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло