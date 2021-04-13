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Тим: иногда стоит неделю ничего не делать, чтобы снова «проголодаться» по теннису

Тим: иногда стоит неделю ничего не делать, чтобы снова «проголодаться» по теннису
Теннис / ATP 0
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Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал, как решил во время отдыха отстраниться от тенниса.

«Отдыхая на Майорке, сначала я просто ничего не делал и был вдали от всего. Я также очень мало смотрел теннис. Пытался придумать новые идеи — неделю не делать ничего и даже не думать о нём. И тогда в какой-то момент вы снова «проголодаетесь» по нему. Это важно – сделать перерыв и не зацикливаться на результатах.

Я вернулся к тренировкам через несколько дней и сделал несколько тестов, чтобы увидеть, на что я способен. И выгляжу не так уж плохо. Физически я могу быть в отличной форме на турнире в Мадриде. Хочу убедиться, что я получу игровую практику и там, и в Риме, чтобы полностью быть готовым к «Ролан Гаррос», — рассказал Тим австрийскому каналу ORF.

Тим снялся с текущего «Мастерса» в Монте-Карло, объяснив это тем, что он не готов на 100% и что после турниров в Дохе и Дубае ему нужен был перерыв.

Доминик Тим объяснил снятие с «Мастерса» в Монте-Карло
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