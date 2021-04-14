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«Чувствую себя хорошо». Медведев показал, как проводит время на самоизоляции

«Чувствую себя хорошо». Медведев показал, как проводит время на самоизоляции
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в «сториз» своего «Инстаграма» разместил видео, на котором демонстрируется, как он играет в PlayStation. Даниил, чей тест на коронавирус показал положительный результат, в настоящее время находится на самоизоляции.

Медведев показал, как проводит время на самоизоляции, играя в PlayStation.

«Чувствую себя хорошо», — подписал видеозапись Медведев.

Напомним, Медведев сдал положительный тест на коронавирус, находясь на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Его место в сетке турнира занял лаки-лузер аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, который уже покинул соревнования, со счётом 0:6, 3:6 уступив сербскому теннисисту Филипу Краиновичу во втором круге.

Надаль, контактировавший с заразившимся COVID-19 Медведевым, высказался о случившемся
Пока Медведев борется с коронавирусом, Надаль и Рублёв примеряются к его 2-му месту
По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Рафаэль может обогнать Даниила в рейтинге 52 недель ATP, а Рублёв – в чемпионской гонке.
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