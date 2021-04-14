«Чувствую себя хорошо». Медведев показал, как проводит время на самоизоляции

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в «сториз» своего «Инстаграма» разместил видео, на котором демонстрируется, как он играет в PlayStation. Даниил, чей тест на коронавирус показал положительный результат, в настоящее время находится на самоизоляции.

Медведев показал, как проводит время на самоизоляции, играя в PlayStation.

«Чувствую себя хорошо», — подписал видеозапись Медведев.

Напомним, Медведев сдал положительный тест на коронавирус, находясь на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Его место в сетке турнира занял лаки-лузер аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, который уже покинул соревнования, со счётом 0:6, 3:6 уступив сербскому теннисисту Филипу Краиновичу во втором круге.

Надаль, контактировавший с заразившимся COVID-19 Медведевым, высказался о случившемся