Андрей Рублёв: в каждом матче думаю, что легко могу проиграть любому игроку

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Сальваторе Карузо в матче второго круга в стартовой для себя встрече турнира в Монте-Карло. Матч закончился со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.



«В целом я доволен своей игрой в первом матче сезона на грунте.



Я был немного напряжён, потому что, очевидно, не очень много тренировался на грунте и не играл матчи до этого. А Карузо играл ещё с квалификации, так что к грунту уже привык.



А на грунте он действительно опасен, так что да, я действительно счастлив, что смог выиграть. Вполне уверенно. В первой встрече я играл очень хорошо, так что посмотрим, смогу ли я продолжать повышать свой уровень. Смогу ли продолжать играть так же.

В каждом матче я думаю, что легко могу проиграть любому игроку, и мне это тоже помогло. Я просто думаю о том, что мне нужно улучшить, а не о том, что я делаю более или менее хорошо", — приводит слова Рублёва Tennis Head.

В следующем матче третьего круга турнира в Монте-Карло Рублёв сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

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