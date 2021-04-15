Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв Димитрова менее чем за час
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В третьем раунде соревнований Надаль уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Счёт матча — 6:1, 6:1.
Продолжительность встречи составила 57 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Димитров, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса и 5 раз ошибся на подаче.
За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с победителем матча между Андреем Рублёвым (Россия) и Роберто Баутиста-Агутом (Испания). Их поединок состоится сегодня, 15 апреля. Начало — 18:00 мск.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет € 2 082 960.
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