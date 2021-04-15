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Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв Димитрова менее чем за час

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв Димитрова менее чем за час
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В третьем раунде соревнований Надаль уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Счёт матча — 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 57 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Димитров, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса и 5 раз ошибся на подаче.

За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с победителем матча между Андреем Рублёвым (Россия) и Роберто Баутиста-Агутом (Испания). Их поединок состоится сегодня, 15 апреля. Начало — 18:00 мск.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет € 2 082 960.

Монте-Карло. 3-й круг
15 апреля 2021, четверг. 16:50 МСК
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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