Рублёв помог Медведеву сохранить второе место в рейтинге АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, проигравший россиянину Андрею Рублёву в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло со счётом 2:6, 6:3, 2:6, не сумеет обойти в рейтинге АТР вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева, который вынужден был пропустить турнир из-за коронавируса.

Ранее Надаль побеждал в Монако 11 раз — это абсолютный рекорд турнира. Рублёв и Надаль до четвертьфинала турнира-2021встречались дважды — в четвертьфинале US Open 2017 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP 2020. В обоих случаях победу одержал Рафаэль, не отдав россиянину ни сета.



В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона «Мастерса» в Монако итальянца Фабио Фоньини.