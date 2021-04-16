Рублёв помог Медведеву сохранить второе место в рейтинге АТР
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, проигравший россиянину Андрею Рублёву в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло со счётом 2:6, 6:3, 2:6, не сумеет обойти в рейтинге АТР вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева, который вынужден был пропустить турнир из-за коронавируса.
Ранее Надаль побеждал в Монако 11 раз — это абсолютный рекорд турнира. Рублёв и Надаль до четвертьфинала турнира-2021встречались дважды — в четвертьфинале US Open 2017 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP 2020. В обоих случаях победу одержал Рафаэль, не отдав россиянину ни сета.
В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона «Мастерса» в Монако итальянца Фабио Фоньини.
Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло
Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».
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