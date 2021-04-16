Рублёв стал пятым игроком в истории, кому удалось обыграть Надаля в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал пятым теннисистом в истории, который сумел обыграть испанца Рафаэля Надаля на турнире в Монте-Карло (Монако).

Ранее это удавалось лишь аргентинцу Гильермо Кории (в 2003 году), сербу Новаку Джоковичу (в 2013 и 2015 годах), испанцу Давиду Фереру (в 2014 году) и итальянцу Фабио Фоньини (в 2019 году).

Ранее Рафаэль Надаль побеждал в Монако 11 раз — это абсолютный рекорд турнира. Рублёв и Надаль до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако)-2021 встречались лишь дважды — в четвертьфинале US Open 2017 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP 2020. В обоих случаях победу одерживал испанец, не отдав при этом россиянину ни сета.