Медведев: Россия — единственная страна, у которой два человека в топ-10, это сумасшествие

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к подъёму мужского тенниса в России.
«То, что сейчас происходит, – сумасшествие. Мы как раз в Австралии в этом году выиграли командный турнир, я с ранних лет вместе с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым играл все эти турниры.
И где-то лет в 20 про нас начали говорить, вот сейчас они будут выигрывать Кубок Дэвиса, выигрывать все командные соревнования. И в этом году мы наконец-то взяли титул, это было нереально круто. Сейчас мы, действительно, единственная страна, у которой сразу два человека в десятке рейтинга ATP, у нас четыре человека в топ-30, это просто что-то неимоверное, это очень радует.
Мы надеемся, что тем самым дарим людям желание отправлять детей в теннис и воспитывать следующее поколение русских теннисистов», – сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «Бизнес-Секреты».
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