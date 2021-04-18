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«Он думает о теннисе 24 часа в сутки». Тренер Рублёва — о его профессионализме

«Он думает о теннисе 24 часа в сутки». Тренер Рублёва — о его профессионализме
Теннис / ATP 0
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Фернандо Висенте, тренер россиянина Андрея Рублёва, рассказал о профессионализме своего подопечного.

«Андрей думает о теннисе 24 часа в сутки. Я никогда не видел парня, который бы был так предан своему делу. Он работает всё время, иногда я злюсь и говорю ему, что в некоторые выходные ему следовало бы взять паузу!» — приводит слова Висенте журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 17 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) Рублёв вышел в первый в карьере финал турниров этой категории. В полуфинале россиянин обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5. Ранее на стадии четвертьфиналов Рублёв обыграл Короля грунта испанца Рафаэля Надаля. В финале, который состоится сегодня, Андрей встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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