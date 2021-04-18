«Отговорили связываться с русскими». Тиньков рассказал о сорвавшемся контракте с Шараповой

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, как его банк однажды чуть не подписал контракт с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой.



«Мы два раза пытались подписать контракт с Машей Шараповой. Один раз мы зашли настолько далеко, что у нас даже была совместная фотосессия — она держала карточку. Естественно, мы её никогда не использовали, потому что не заключили контракт, но формально у меня такие фотки есть, в Лос-Анджелесе сделаны.



Её агент какой-то очень странный всегда был. И первый раз было всё шероховато, потом мы вернулись через лет пять, наверное, и в итоге они не захотели. Как я понял, он её отговорил, чтобы с русскими не связываться. Тогда начались трения с Россией. Он вообще левый агент был и сразу мне не нравился. Уже и не помню, как его зовут. Позвонили и сказали: «Вы извините, давайте уничтожим эти фотографии, мы решили этот контракт не подписывать.



Тогда у неё был последопинговый скандал. Россия, допинг… и ей кто-то чего-то рассоветовал. Они же в Америке все боятся всего этого, хотя это был полный бред — мы частный банк, а они нас ассоциировали с Россией. Ну жалко, что Машку не получили. А потом она завязала. Ну, потеряла деньги — что сделаешь?» — сказал Тиньков на YouTube-канале «Бизнес-Секреты».

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