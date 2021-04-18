Стефанос Циципас: здорово выиграть в месте, где побеждала моя мама

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какое место в победе на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) занимает его мама, Юлия Сальникова — бывшая советская и греческая теннисистка.
«Это невозможно передать словами. В клуб Монте-Карло меня впервые привела мама, думаю, тогда мне было лет шесть. Она показала мне своё имя в списке победителей. Чётко помню этот момент. Я был ошеломлён, подумал: «Вау, это круто!»
Но я как-то не думал о достижениях мамы на старте в Монте-Карло, эта мысль пришла мне в голову только в полуфинале. Я подумал, что было бы действительно здорово выиграть в месте, где побеждала моя мама. Отсюда и взялась цель. Я чувствовал это огромное желание — сделать всё возможное, чтобы оказаться рядом с мамой.
Есть два человека, которым я бы хотел посвятить этот титул. Моему тренеру из Греции и маме, потому что именно она подтолкнула меня ко всему этому», — приводит слова Циципаса сайт ATP.
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