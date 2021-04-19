Андрей Рублёв обошёл Роджера Федерера в рейтинге ATP

«Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом

Один из лидеров сезона Андрей Рублёв после финала в Монте-Карло рассказал, почему Чемпионская гонка ATP ему важнее рейтинга 52 недель.