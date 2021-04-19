Андрей Рублёв обошёл Роджера Федерера в рейтинге ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 19 апреля российский теннисист Андрей Рублёв обошёл швейцарца Роджера Федерера и стал седьмой ракеткой мира. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую строчку.
Рейтинг АТР. 19 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 873.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9850.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9490.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8615.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7860.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125.
7 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5955.
8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453.
...23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280.
...28 (29). Аслан Карацев (Россия) — 1946.
«Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом
Один из лидеров сезона Андрей Рублёв после финала в Монте-Карло рассказал, почему Чемпионская гонка ATP ему важнее рейтинга 52 недель.
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