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Анастасия Гасанова выбыла из турнира в Стамбуле

Анастасия Гасанова выбыла из турнира в Стамбуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Гасанова выбыла из турнира в Стамбуле. В первом круге она не смогла обыграть представительницу Китая Ван Цян.

Для победы Ван Цян потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Китаянка совершила две двойные ошибки и реализовала 8 из 19 брейк-пойнтов. Её соперница Гасанова совершила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем матче второго круга Ван Цян встретится с представительницей Хорватии Аной Конюх.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 235 238 долларов. Предыдущим победителем является румынка Патрисия-Мария Циг. В финале она одолела представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 2:6, 6:1, 7:6.

Стамбул. 1-й круг
19 апреля 2021, понедельник. 14:40 МСК
Ван Цян
50
Китай
Ван Цян
В. Цян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Анастасия Гасанова
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Россия
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