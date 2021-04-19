Анастасия Гасанова выбыла из турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Анастасия Гасанова выбыла из турнира в Стамбуле. В первом круге она не смогла обыграть представительницу Китая Ван Цян.
Для победы Ван Цян потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.
Китаянка совершила две двойные ошибки и реализовала 8 из 19 брейк-пойнтов. Её соперница Гасанова совершила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.
В следующем матче второго круга Ван Цян встретится с представительницей Хорватии Аной Конюх.
Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 235 238 долларов. Предыдущим победителем является румынка Патрисия-Мария Циг. В финале она одолела представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 2:6, 6:1, 7:6.
Стамбул. 1-й круг
19 апреля 2021, понедельник. 14:40 МСК
50
Ван Цян
В. Цян
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|2
182
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