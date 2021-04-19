Анастасия Гасанова выбыла из турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Гасанова выбыла из турнира в Стамбуле. В первом круге она не смогла обыграть представительницу Китая Ван Цян.

Для победы Ван Цян потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Китаянка совершила две двойные ошибки и реализовала 8 из 19 брейк-пойнтов. Её соперница Гасанова совершила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем матче второго круга Ван Цян встретится с представительницей Хорватии Аной Конюх.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 235 238 долларов. Предыдущим победителем является румынка Патрисия-Мария Циг. В финале она одолела представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 2:6, 6:1, 7:6.