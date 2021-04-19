Все матчи турнира в Стамбуле перенесены на завтра из-за дождя

Все матчи первого круга турнира в Стамбуле, которые должны были состояться в понедельник, перенесены на вторник 20 апреля, сообщает сайт WTA. Причиной стал дождь.

Это относится и ко встрече двух российских теннисисток Анастасия Потапова — Анастасия Павлюченкова, в которой Павлюченкова спасла 1 матчбол.

Также на завтра перенесён матч Дарья Касаткина (Россия) — Тереза Мрдежа (Хорватия). Что касается ранее запланированных на вторник встреч российских теннисисток, Вероника Кудерметова (Россия) встретится с Бернардой Пера (США), Камилла Рахимова (Россия) сыграет с Мартой Костюк (Украина), Вера Звонарёва (Россия) будет противостоять Полоне Херцог (Словения).

Ранее Анастасия Гасанова (Россия) проиграла китаянке Ван Цян в первом круге турнира в Стамбуле со счётом

4:6, 6:1, 6:2.