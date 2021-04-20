Циципас: каждый матч на Australian Open я посвящаю своему дедушке Сергею Сальникову

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, почему Australian Open является для него особенным турниром.

«Для меня победа на Открытом чемпионате Австралии означала бы многое, в основном потому, что мой дедушка выиграл олимпийскую медаль в 1956 году в Мельбурне на футбольной арене, которая находится в 50 метрах от Мельбурн-парка. К сожалению, у меня не было возможности встретиться с ним, он скончался до моего рождения. Я хотел бы иметь возможность поговорить с ним! Каждый матч, который я играю там, я посвящаю ему, и, честно говоря, это подталкивает меня к тому, чтобы показывать в Мельбурне что-то особенное», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

Сергей Сальников — бывший футбольный нападающий сборной СССР, ленинградского «Зенита» и московских «Спартака» и «Динамо». Его дочь от второго брака Юлия — чемпионка СССР по теннису и мать 22-летнего Стефаноса Циципаса.

Стефанос Циципас возглавил чемпионскую гонку ATP, Андрей Рублёв — второй