Стефанос Циципас возглавил чемпионскую гонку ATP, Андрей Рублёв — второй
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 19 апреля греческий теннисист Стефанос Циципас поднялся на первую строчку, россиянин Андрей Рублёв — на вторую, норвежец Каспер Рууд — на десятую.
В топ-6 также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP. 19 апреля
1 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2540.
2 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 2400.
3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2230.
4 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
5 (5). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440.
6 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1355.
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1040.
8 (8). Александр Зверев (Германия) — 1025.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 855.
10 (38). Каспер Рууд (Норвегия) — 675.
...25 (23). Карен Хачанов (Россия) — 450.
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