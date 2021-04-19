Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стефанос Циципас возглавил чемпионскую гонку ATP, Андрей Рублёв — второй

Стефанос Циципас возглавил чемпионскую гонку ATP, Андрей Рублёв — второй
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 19 апреля греческий теннисист Стефанос Циципас поднялся на первую строчку, россиянин Андрей Рублёв — на вторую, норвежец Каспер Рууд — на десятую.

В топ-6 также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Чемпионская гонка ATP. 19 апреля
1 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2540.
2 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 2400.
3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2230.
4 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
5 (5). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440.
6 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1355.
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1040.
8 (8). Александр Зверев (Германия) — 1025.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 855.
10 (38). Каспер Рууд (Норвегия) — 675.
...25 (23). Карен Хачанов (Россия) — 450.

Андрей Рублёв обошёл Роджера Федерера в рейтинге ATP
«Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом
Один из лидеров сезона Андрей Рублёв после финала в Монте-Карло рассказал, почему Чемпионская гонка ATP ему важнее рейтинга 52 недель.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021