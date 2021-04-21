Новак Джокович рассказал об условиях, в которых проходят соревнования в период пандемии

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями об игре на теннисных турнирах в условиях пандемии коронавируса, а также поддержал австрийца Доминика Тима, который снялся с турнира в Белграде (Сербия) из-за травы колена и тяжёлого психологического состояния.

«Я думаю, что большинство игроков в туре испытывают некоторые психологические и мотивационные проблемы. Играть перед пустыми трибунами, путешествовать и не иметь возможности выйти из своего гостиничного номера. Быть ограниченным теннисными кортами и отелем.

Если вы делаете это в течение недели — нормально, мы можем принять это. Но если вы продолжаете делать это неделю за неделей, то это становится очень трудным психологически и эмоционально для любого.

Я понимаю Доминика Тима, сочувствую ему и всем остальным. Я сам это почувствовал в конце прошлого сезона, играя в закрытых помещениях перед пустыми трибунами. Это не то, к чему мы привыкли.

Это новый опыт. Мы должны принять это и попытаться извлечь максимум пользы для нас и для тенниса. И тогда, надеюсь и молюсь, что зрители вернутся на трибуны очень скоро и мы сможем свободно передвигаться. Это очень помогло бы многим игрокам», — приводит слова Джоковича Eurosport.