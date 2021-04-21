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Маттео Берреттини — о первой встрече с Роджером Федерером: я очень нервничал и вспотел

Маттео Берреттини — о первой встрече с Роджером Федерером: я очень нервничал и вспотел
Теннис / ATP 0
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Десятая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини рассказал о встрече с кумиром.

«Когда я встретил кумира детства? Это было давно. Моя первая тренировка с Роджером Федерером в 2015 году стала для меня большим событием. Я очень нервничал. Я сильно вспотел, прежде чем мы начали практиковаться. Это впечатление на всю жизнь», — цитирует Берреттини официальный сайт ATP.

Берреттини также рассказал о своих кулинарных талантах.

«Я люблю готовить для себя и других. Находясь дома в Монако со своей девушкой (теннисисткой Айлой Томлянович – Прим. «Чемпионата»), я делаю пасту с сыром. Это потрясающее занятие, в следующий раз, когда мы будем там, я обязательно приготовлю ещё».

Маттео Берреттини выступает в ATP-туре с 2015 года, за карьеру выиграл 3 турнира ATP в одиночном разряде: в Гштааде (2018), а также в Штутгарте и Будапеште (2019).

Карацев стал третьим сеяным турнира в Белграде и в полуфинале может сыграть с Джоковичем
«Маттео стал показывать отличные результаты, и я решила, что надо его окрутить»
Красотка Айла Томлянович рассказала о романтических отношениях с итальянцем Берреттини, а Калинская представила нового друга.
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