Галина Воскобоева вышла замуж и рассказала историю знакомства с избранником

Теннисистка Галина Воскобоева опубликовала свадебное фото. Избранника Воскобоевой зовут Джонатан, он живёт в Цинциннати (штат Огайо, США). Именно там прошла церемония бракосочетания.

«В 2019 году, играя на турнире в Цинциннати и проиграв в первом круге, я была весьма расстроена, что пришлось слишком рано собирать чемодан и лететь в Нью-Йорк. Самолёт был очень маленький и полностью забит. Оставалось лишь одно свободное место рядом со мной, и я надеялась, что туда никто не придёт, так как там уже «сидела» моя сумка, но пришёл мужчина. Это был Джонатан. Мы проболтали весь полёт, а потом разошлись, не взяв друг у друга телефоны.

В 2020 году Джонатан написал мне в «Фэйсбуке», и мы стали перезваниваться, но вскоре началась пандемия. Он был в США, я в России. Мы стали считать дни, когда же откроется хоть какая-то граница, и через пять месяцев открыли Турцию. Мы стали встречаться там, а в феврале я уже прилетела в Цинциннати. И результат вы видите. В общем, то поражение в первом круге приобрело положительный результат. Почему бы не вернуться на этот турнир вновь», — написала Восковоева в своём аккаунте в «Инстаграме».