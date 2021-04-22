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Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Ильёй Ивашко

Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Ильёй Ивашко
Теннис / ATP 0
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу во втором круге турнира в Барселоне над белорусом Ильёй Ивашко со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

«Он хорошо играл. Он играл на очень высоком уровне, а я — нет, особенно в начале. А потом, мне кажется, я немного изменил свою манеру игры. Позже стал более агрессивным, и матч сильно изменился. Счастлив, что сегодня упорно боролся за выход в третий раунд. Вот что мне было нужно после поражения в Монте-Карло.

Я уверен, что у меня будет шанс сыграть лучше, и буду бороться за него. У меня есть уверенность, что я не очень далёк от хорошей игры, даже если последние два матча здесь и в Монте-Карло не были идеальными. Но вот я здесь, и у меня достаточно энергии, чтобы стараться изо всех сил. Это процесс… Уверен, что, работая каждый день, найду правильные решения", — приводит слова Надаля ATP Tour.

Надаль одержал волевую победу над Ивашко во втором круге турнира в Барселоне
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