Синнер будет соперником Рублёва по пятничному четвертьфиналу турнира в Барселоне

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне (Испания). В матче третьего круга он обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута.



Для победы итальянцу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Синнера. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.



Синнер выполнил шесть эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал все свои брейк-пойнты (4 из 4). Его соперник Баутиста-Агут выполнил один эйс, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из семи брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал соревнований Синнер поспорит с россиянином Андреем Рублёвым в пятницу, 23 апреля.



Призовой фонд турнира в Барселоне составляет € 1 565 480. Финал пройдёт в воскресенье, 25 апреля.

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне