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Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Синнер в 1/4 финала турнира в Барселоне

Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Синнер в 1/4 финала турнира в Барселоне
Теннис / ATP 0

Сегодня, 23 апреля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Барселоне, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, и представитель Италии Янник Синнер (11). Поединок поставлен первым запуском на корте имени Рафаэля Надаля и начнётся в 13:30 мск.

Соперники впервые встретились в прошлом году на турнире в Вене. Синнер снялся при счёте 1:2 в первом сете из-за травмы стопы. Матч продолжался всего 9 минут.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Синнер в четвертьфинале турнира в Барселоне.

Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом (2), либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10).

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