Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Синнер в 1/4 финала турнира в Барселоне
Сегодня, 23 апреля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Барселоне, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, и представитель Италии Янник Синнер (11). Поединок поставлен первым запуском на корте имени Рафаэля Надаля и начнётся в 13:30 мск.
Соперники впервые встретились в прошлом году на турнире в Вене. Синнер снялся при счёте 1:2 в первом сете из-за травмы стопы. Матч продолжался всего 9 минут.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Синнер в четвертьфинале турнира в Барселоне.
Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом (2), либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10).
Как хорошо вы знаете наших теннисистов — Медведева, Рублёва, Карацева и Хачанова?
Кто из россиян раньше других пробился в топ-10, а кто встал в один ряд с Федерером, Джоковичем и Надалем. Проверьте ваши знания.
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