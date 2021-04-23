Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Синнер в 1/4 финала турнира в Барселоне

Сегодня, 23 апреля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Барселоне, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, и представитель Италии Янник Синнер (11). Поединок поставлен первым запуском на корте имени Рафаэля Надаля и начнётся в 13:30 мск.



Соперники впервые встретились в прошлом году на турнире в Вене. Синнер снялся при счёте 1:2 в первом сете из-за травмы стопы. Матч продолжался всего 9 минут.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Синнер в четвертьфинале турнира в Барселоне.



Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом (2), либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10).

Как хорошо вы знаете наших теннисистов — Медведева, Рублёва, Карацева и Хачанова? Кто из россиян раньше других пробился в топ-10, а кто встал в один ряд с Федерером, Джоковичем и Надалем. Проверьте ваши знания.