Надаль — о трёхсетовых матчах: мне нужно время на корте, чтобы пережить эти моменты

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о трёхсетовой победе над японцем Кеем Нисикори в матче третьего раунда турнира в Барселоне (Испания) со счётом 6:0, 2:6, 6:2.



«Такие матчи, как сегодня и вчера, способствуют прогрессу. В то же время я давно не участвовал в сложных играх, поэтому, победив в двух таких поединках, я очень надеюсь, что это придаст мне дополнительную уверенность.

Три моих последних встречи были трёхсетовыми. Для меня это что-то очень позитивное. Мне нужно время на корте, мне нужно пережить эти моменты, и последние два матча я закончил победой. Завтра будет ещё одна возможность. Я воодушевлён тем, что продолжу играть и у меня будет ещё один шанс сыграть лучше.

Для меня было ясно, что мне нужно что-то ещё. Во втором сете и в начале третьего Кей играл очень чисто, так что остановить его было трудно. Поэтому мне нужно было прибавить, и я думаю, что сделал это. Я играл немного агрессивнее, немного изменил темп и направление мяча», — приводит слова испанца ATP Tour.

В четвертьфинале турнира Рафаэль встретится с британцем Кэмероном Норри, обыгравшим бельгийского теннисиста Давида Гоффена.