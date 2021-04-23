Александр Зверев рассказал о своём состоянии перед стартом турнира в Мюнхене

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил своё состояние перед стартом турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия). Матчи основной сетки начнутся 26 апреля.

«Травмы в спорте случаются. Я повредил локоть. Перед турниром в Монте-Карло я не играл в теннис почти три недели, но решил выступить там. Учитывая обстоятельства, с Гоффеном я сыграл достойно. Чтобы обыграть столь сильного соперника, нужно больше тренироваться.

Состояние моего локтя улучшается с каждой неделей. В прошлую пятницу я прошёл курс лечения. Мне стало лучше. Локоть всё ещё беспокоит меня при подаче и смэшах. Нужно залечить травму полностью, а для этого требуется время. В ближайшие недели мне нужно проявлять осторожность на тренировках. К тому же подача как раз и привела к травме. После моих проблем с подачей в 2019 году я часами работал над ней. Теперь нужно относиться к этому спокойнее", — приводит слова Зверева с пресс-конференции журналист Янник Шнайдер в своём «твиттере».

«Двукратный чемпион снова в деле». Александр Зверев прибыл на турнир в Мюнхене