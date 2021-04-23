«Двукратный чемпион снова в деле». Александр Зверев прибыл на турнир в Мюнхене

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прибыл на турнир ATP-250 в Мюнхене (Германия). Матчи основной сетки начнутся 26 апреля.

«Двукратный чемпион снова в деле», — говорится в сообщении пресс-службы турнира в «Твиттере».

Зверев выиграл турнир в Мюнхене в 2017 и 2018 годах. В 2019 году победителем этих соревнований стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Александр за карьеру выиграл 14 турниров ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне он завоевал один титул — в Акапулько (Мексика).

На турнире в Мюнхене сыграет россиянин Аслан Карацев.