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Новак Джокович: надеюсь, вакцинация от коронавируса не станет обязательной

Новак Джокович: надеюсь, вакцинация от коронавируса не станет обязательной
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как относится к возможности вакцинации от коронавируса. Напомним, Джокович переболел коронавирусом в конце июня 2020 года.

«Я оставлю решение о том, прививаться мне или нет, за собой. Надеюсь, все проявят к нему должное уважение. Не хочу, чтобы на меня вешали ярлык сторонника или противника вакцинации. Просто не желаю участвовать в этой кампании.

Я рад, что у игроков есть выбор. Джордже (младший брат Джоковича, директор турнира ATP-250 в Белграде — прим. «Чемпионата») сказал, что многие уже привились.

Надеюсь, вакцинация не станет обязательной. Мы должны уважать свободу выбора», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

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