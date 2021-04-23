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Гаэль Монфис зажигательно станцевал на тренировке

Гаэль Монфис зажигательно станцевал на тренировке
Теннис / ATP 0

15-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис продемонстрировал танцевальные умения во время тренировки в тренажёрном зале.

Монфис станцевал в «сториз» своего «инстаграма». «Пятничный танец», — подписал француз видео.

Напомним, Монфис не принял участия в прошедшем турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в связи с повреждением в нижней части икры.

В текущем сезоне Монфис выступил лишь на Открытом чемпионате Австралии, где выбыл в первом же круге, проиграв представителю Финляндии Эмилю Руусувуори со счётом 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6.

34-летний Монфис — 10-кратный обладатель титулов ATP в одиночном разряде, его лучшее место в карьере — шестое. Ранее француз обручился с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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