Гаэль Монфис зажигательно станцевал на тренировке
15-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис продемонстрировал танцевальные умения во время тренировки в тренажёрном зале.
Монфис станцевал в «сториз» своего «инстаграма». «Пятничный танец», — подписал француз видео.
Напомним, Монфис не принял участия в прошедшем турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в связи с повреждением в нижней части икры.
В текущем сезоне Монфис выступил лишь на Открытом чемпионате Австралии, где выбыл в первом же круге, проиграв представителю Финляндии Эмилю Руусувуори со счётом 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6.
34-летний Монфис — 10-кратный обладатель титулов ATP в одиночном разряде, его лучшее место в карьере — шестое. Ранее француз обручился с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Медведев — о включении брейк-данса в программу ОИ: Монфис выступит в двух видах?
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
20:37
-
19:41
-
19:07
-
18:46
-
18:12
-
17:59
-
17:28
-
17:22
-
17:15
-
16:26
-
15:54
-
15:47
-
15:29
-
14:43
-
14:36
-
14:34
-
14:06
-
13:28
-
13:27
-
13:14
-
12:37
-
11:57
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:29
-
09:34
-
09:30
-
02:00
- 22 апреля 2021
-
23:12
-
22:56
-
22:45
-
21:22
-
21:16
-
19:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам