Медведев — о включении брейк-данса в программу ОИ: Монфис выступит в двух видах?
Российский теннисист Даниил Медведев в шутливой форме прокомментировал включение брейк-данса в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Гаэль Монфис выступит в двух видах?» — написал Даниил на своей странице в «Твиттере». Монфис отреагировал смеющимися эмодзи.
В 2020 году 24-летний Даниил одержал победы на двух турнирах — на «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.
В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
Даниил Медведев поделился новым видео с тренировочного процесса
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