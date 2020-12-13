Медведев — о включении брейк-данса в программу ОИ: Монфис выступит в двух видах?

Российский теннисист Даниил Медведев в шутливой форме прокомментировал включение брейк-данса в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.



«Гаэль Монфис выступит в двух видах?» — написал Даниил на своей странице в «Твиттере». Монфис отреагировал смеющимися эмодзи.



В 2020 году 24-летний Даниил одержал победы на двух турнирах — на «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.



В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Даниил Медведев поделился новым видео с тренировочного процесса