Стэн Вавринка снялся с соревнований в Мадриде и Риме
Швейцарец Стэн Вавринка пропустит соревнования в Мадриде и Риме. Об этом сообщает Entry Lists в «Твиттере».
На обоих турнирах в основной сетке его заменит испанец Альберт Рамос.
В начале марта Вавринка в матче первого круга турнира в Дохе (Катар) проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Из-за травмы ноги Стэн принял решение сняться с «Мастерса» в Майами (США). В конце марта швейцарский теннисист сообщил, что перенёс операцию на левой ноге.
«Привет, ребята, хотел сообщить новости. После долгих проблем с левой ногой я решил прибегнуть к небольшой процедуре. Всё прошло хорошо. Я пропущу несколько недель, но уже с нетерпением жду возобновления тренировок», – написал Вавринка после операции.
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