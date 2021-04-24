Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стэн Вавринка снялся с соревнований в Мадриде и Риме

Стэн Вавринка снялся с соревнований в Мадриде и Риме
Теннис / ATP 0

Швейцарец Стэн Вавринка пропустит соревнования в Мадриде и Риме. Об этом сообщает Entry Lists в «Твиттере».

На обоих турнирах в основной сетке его заменит испанец Альберт Рамос.

В начале марта Вавринка в матче первого круга турнира в Дохе (Катар) проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Из-за травмы ноги Стэн принял решение сняться с «Мастерса» в Майами (США). В конце марта швейцарский теннисист сообщил, что перенёс операцию на левой ноге.

«Привет, ребята, хотел сообщить новости. После долгих проблем с левой ногой я решил прибегнуть к небольшой процедуре. Всё прошло хорошо. Я пропущу несколько недель, но уже с нетерпением жду возобновления тренировок», – написал Вавринка после операции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021