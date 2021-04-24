Циципас: жизнь в «пузыре» очень сложна, я прошёл через отрезки отчаяния и беспросветности
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об ощущениях от проживания в так называемых «пузырях» во время выступлений на соревнованиях, а также сообщил, как непросто ему даются прохождения обязательных ПЦР-тестов.
«Думаю, в общей сложности я сдал 62 ПЦР-теста. Здесь, в Барселоне, я почувствовал некоторую боль — они словно касались моего мозга. Жизнь в «пузыре» очень непроста, я буквально прошёл через отрезки отчаяния и беспросветности», — приводит слова Циципаса журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».
В настоящее время Стефанос выступает на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Сегодня, 24 апреля, в полуфинале соревнований Циципас сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синнером.
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Стефанос Циципас получил главный трофей Монте-Карло, а россиянин поднялся на одно место в рейтинге 52 недель ATP.
Видеообзор победного матча Циципаса в четвертьфинале турнира в Барселоне
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