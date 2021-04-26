Аслан Карацев поднялся на одну строчку в чемпионской гонке ATP, в топ-5 — трое россиян

Фантастическая неделя Аслана Карацева! Без трофея, но снова в топ-5 Чемпионской гонки ATP

Из Белграда россиянин увёз победу над первой ракеткой мира. А ещё Карацев вернётся в пятёрку лучших теннисистов сезона.