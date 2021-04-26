Аслан Карацев поднялся на одну строчку в чемпионской гонке ATP, в топ-5 — трое россиян
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 26 апреля российский теннисист Аслан Карацев поднялся на пятую строчку, испанец Рафаэль Надаль — на восьмую.
В топ-5 также входят россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Лидирует представитель Греции Стефанос Циципас.
Чемпионская гонка ATP. 26 апреля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 2840.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 2490.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2320.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
5 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1505.
6 (5). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440.
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1220.
8 (18). Рафаэль Надаль (Испания) — 1040.
9 (8). Александр Зверев (Германия) — 1025.
10 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 900.
...
28 (25). Карен Хачанов (Россия) — 450.
Рафаэль Надаль обошёл Даниила Медведева и стал второй ракеткой мира
Фантастическая неделя Аслана Карацева! Без трофея, но снова в топ-5 Чемпионской гонки ATP
Из Белграда россиянин увёз победу над первой ракеткой мира. А ещё Карацев вернётся в пятёрку лучших теннисистов сезона.
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
09:48
-
08:43
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:12
-
00:54
-
00:10
- 25 апреля 2021
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:15
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:22
-
21:18
-
20:57
-
20:41
-
19:13
-
18:04
-
16:56
-
16:12
-
15:56
-
14:36
-
14:01
-
12:31
-
11:00
-
10:39
-
09:22
-
00:44
-
00:20
-
00:09
- 24 апреля 2021
-
23:55
-
23:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам