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Аслан Карацев поднялся на одну строчку в чемпионской гонке ATP, в топ-5 — трое россиян

Аслан Карацев поднялся на одну строчку в чемпионской гонке ATP, в топ-5 — трое россиян
Теннис / ATP 0
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 26 апреля российский теннисист Аслан Карацев поднялся на пятую строчку, испанец Рафаэль Надаль — на восьмую.

В топ-5 также входят россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Лидирует представитель Греции Стефанос Циципас.

Чемпионская гонка ATP. 26 апреля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 2840.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 2490.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2320.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
5 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1505.
6 (5). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440.
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1220.
8 (18). Рафаэль Надаль (Испания) — 1040.
9 (8). Александр Зверев (Германия) — 1025.
10 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 900.
...
28 (25). Карен Хачанов (Россия) — 450.

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