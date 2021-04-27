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«Веселье на солнышке». Серена Уильямс опубликовала видео, где кружится в белом платье

«Веселье на солнышке». Серена Уильямс опубликовала видео, где кружится в белом платье
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с подписчиками лёгким летним «бумерангом» (короткое видео — прим. «Чемпионата»).

Улыбающаяся Уильямс, находясь на домашнем корте, кружится в роскошном белом сарафане. А рядом пробегает её дочь Алексис Олимпия.

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.

«Веселье на солнышке… Смотрите на пробежку Олимпии. Меня это забавляет», — написала Серена в описании к посту.

Ранее стало известно, что теннисистка выступит на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) перед стартом на «Ролан Гаррос».

Отметим, что после возвращения из декретного отпуска (Уильямс стала матерью в начале сентября 2017 года) Серена выиграла лишь один турнир в 2020 году в Окленде (Новая Зеландия).

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