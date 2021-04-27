Россиянка Гаспарян проиграла украинке Костюк на старте квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA-100 в Мадриде (Испания).

На старте квалификации Гаспарян в двух сетах проиграла 18-летней представительнице Украины Марте Костюк со счётом 4:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Гаспарян 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и спасла 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Костюк – 2 эйса, 5 невынужденных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В финале квалификации Костюк сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Цветана Пиронкова (Болгария).

Отметим, что в основную сетку турнира попало сразу шестеро россиянок — Вероника Кудерметова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова.

Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Кудерметова сыграет с Весниной, Александрова — с Азаренко на старте турнира в Мадриде