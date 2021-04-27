Россиянка Гаспарян проиграла украинке Костюк на старте квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA-100 в Мадриде (Испания).
На старте квалификации Гаспарян в двух сетах проиграла 18-летней представительнице Украины Марте Костюк со счётом 4:6, 1:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Гаспарян 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и спасла 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Костюк – 2 эйса, 5 невынужденных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В финале квалификации Костюк сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Цветана Пиронкова (Болгария).
Отметим, что в основную сетку турнира попало сразу шестеро россиянок — Вероника Кудерметова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова.
Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
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