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Джокович снялся с турнира в Мадриде

Джокович снялся с турнира в Мадриде
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит турнир категории «Мастерс» в Мадриде. Турнир состоится со 2 по 9 мая 2021 года.

«Мой приоритет — хорошо выступить на турнире «Большого шлема», — цитирует Джоковича издание Marca.

Сообщается, что у серба возникли сомнения в своём графике выступлений после поражения от Аслана Карацева в полуфинале домашнего турнира в Белграде. Джокович решил изменить подготовку к «Ролан Гарросу». Он заявился на второй домашний турнир, который пройдёт в Белграде на неделе перед Открытым чемпионатом Франции.

Джокович — действующий чемпион турнира в Мадриде. По нынешней рейтинговой системе, из 1000 очков за победу на турнире у серба сгорят 500.

Напомним, что в 2021 году Новак Джокович уже выиграл один турнир «Большого шлема» — проходивший в феврале Australian Open. В финале серб обыграл россиянина Даниила Медведева в трёх сетах со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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