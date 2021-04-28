Дастин Браун вышел в лидеры «Баварских игр» на турнире в Мюнхене

Немецкий теннисист Дастин Браун на турнире ATP-250 в Мюнхене (Германия) принял участие в забавных конкурсах от организаторов — «Баварских играх». Ему нужно было забить гвоздь в бревно, прокатить пивные кружки по столу, набирая очки, и попасть теннисным мячом в кружку.

Видео доступно в «твиттере» турнира в Мюнхене.

В сумме Браун набрал 150 очков, превзойдя результат предыдущего лидера — бразильца Марсело Мело (110).



В 2019 году победителем этих соревнований стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом в трех сетах 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся из-за пандемии коронавируса. Нынешний розыгрыш турнира завершится 2 мая.