Кудерметова обыграла Веснину и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мадриде. В матче первого круга она обыграла соотечественницу Елену Веснину.

Для уверенной победы Кудерметовой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Вероники. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Кудерметова выполнила два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Её соперница Веснина один раз подала навылет, совершила также две двойные ошибки и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в третий круг соревнований Кудерметова поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 549 105. Финал пройдёт 8 мая.