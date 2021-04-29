Кудерметова обыграла Веснину и вышла во второй круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мадриде. В матче первого круга она обыграла соотечественницу Елену Веснину.
Для уверенной победы Кудерметовой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Вероники. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Кудерметова выполнила два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Её соперница Веснина один раз подала навылет, совершила также две двойные ошибки и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов.
За выход в третий круг соревнований Кудерметова поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 549 105. Финал пройдёт 8 мая.
Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2021, четверг. 15:15 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|4
Елена Веснина
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