«Нельзя просто прийти и испортить историю Кубка Дэвиса деньгами». Зверев — о Жераре Пике

Немецкий теннисист Александр Зверев обвинил футболиста «Барселоны» и одного из главных спонсоров Кубка Дэвиса Жерара Пике в том, что реформы турнира портят историю игры.



«Нельзя просто взять и испортить 120 или 130-летнюю историю тенниса деньгами. Особенно, когда футболист просто приходит и говорит: «Вот как сейчас надо играть». Мы только что видели, к чему это ведёт в футболе, в момент появления Суперлиги. Меня всё это огорчает.



Дело не в том, что я не хочу играть в команде (сборной Германии на Кубке Дэвиса – прим. «Чемпионата). Я подумаю об этом ещё раз.



Мне нравится представлять Германию. С точки зрения спорта, Олимпиада – самый масштабный турнир, в котором спортсмен может принять участие. Неважно, где вы получите медаль. Золото – есть золото», — приводит слова Зверева издание Tennis Head.



Напомним, что Жерар Пике – президент компании Kosmos Tennis, руководящей Кубком Дэвиса вместе с ITF (Международная федерация тенниса). Формат 121-летнего командного соревнования был изменён в 2019 году.

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