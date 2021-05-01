Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Мюнхене и сыграет второй матч за день

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили выиграл в четвертьфинальном матче на турнире ATP в Мюнхене (Германия).



В своём поединке 35-я ракетка мира обыграл словакского теннисиста Норберта Гомбоша в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Басилашвили 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Гомбош сделал 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовал 0 брейк-пойнтов из 1.



В полуфинале Басилашвили сыграет с 24-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом, который в своём поединке переиграл представителя Австралии Джона Миллмана в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Матч состоится сегодня в 16:00 по московскому времени. Теннисисты сыграют 2 поединка за 1 день из-за дождя, который не дал провести матчи оставшиеся матчи четвертьфинала вчера, 30 апреля.



Турнир ATP-250 в Мюнхене проходит с 26 апреля по 2 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €419 470.