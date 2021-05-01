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Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Мюнхене и сыграет второй матч за день

Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Мюнхене и сыграет второй матч за день
Теннис / ATP 0

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили выиграл в четвертьфинальном матче на турнире ATP в Мюнхене (Германия).

В своём поединке 35-я ракетка мира обыграл словакского теннисиста Норберта Гомбоша в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Басилашвили 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Гомбош сделал 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовал 0 брейк-пойнтов из 1.

В полуфинале Басилашвили сыграет с 24-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом, который в своём поединке переиграл представителя Австралии Джона Миллмана в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Матч состоится сегодня в 16:00 по московскому времени. Теннисисты сыграют 2 поединка за 1 день из-за дождя, который не дал провести матчи оставшиеся матчи четвертьфинала вчера, 30 апреля.

Турнир ATP-250 в Мюнхене проходит с 26 апреля по 2 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €419 470.

Мюнхен. 1/4 финала
01 мая 2021, суббота. 12:00 МСК
Николоз Басилашвили
35
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Норберт Гомбош
95
Словакия
Норберт Гомбош
Н. Гомбош
Оставшиеся четвертьфиналы в Мюнхене из-за дождя перенесены на следующий день
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