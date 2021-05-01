Свёнтек уверенно обыграла Зигемунд и вышла в третий раунд турнира в Мадриде

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий раунд турнира WTA в Мадриде (Испания).



В матче второго круга Свёнтек переиграла представительницу Германии Лауру Зигемунд в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Свёнтек не совершила ни одной подачи навылет, 4 раза допустила двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Зигемунд — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



В следующем раунде польская теннисистка встретится с первой ракеткой мира — Эшли Барти (Австралия).



В другом матче дня латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла 18-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Йоханну Конту в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.



Турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 549 105.

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