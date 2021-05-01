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Свёнтек уверенно обыграла Зигемунд и вышла в третий раунд турнира в Мадриде

Свёнтек уверенно обыграла Зигемунд и вышла в третий раунд турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий раунд турнира WTA в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Свёнтек переиграла представительницу Германии Лауру Зигемунд в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Свёнтек не совершила ни одной подачи навылет, 4 раза допустила двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Зигемунд — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде польская теннисистка встретится с первой ракеткой мира — Эшли Барти (Австралия).

В другом матче дня латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла 18-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Йоханну Конту в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 549 105.

Мадрид (ж). 2-й круг
01 мая 2021, суббота. 14:25 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
Польша
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