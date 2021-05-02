«Жду матч с нетерпением. Она меня действительно впечатлила». Барти — о встрече со Свёнтек

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти поделилась своим мнением о предстоящем поединке против Иги Свёнтек (Польша) на турнире в Мадриде (Испания).



«Матч, который я жду с нетерпением. Я играла с ней один раз несколько месяцев назад в Мельбурне. Она меня действительно впечатлила. Очень хорошо двигается на грунте, владеет своим телом, любит использовать правый форхенд.



Каждый новый матч — отдельная история, нам обеим понадобится некоторое время для понимания стиля игры друг друга, как они соотносятся на корте.



У Свёнтек отличные резаные удары. В матче в Мельбурне было тяжело контролировать их траекторию. Я должна помнить об этом», — сообщила Барти официальному сайту WTA.



Напомним, что матч третьего круга между Барти и Свёнтек состоится в понедельник, 3 мая. Турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 549 105.

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