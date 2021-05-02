Барти назвала причину проблем в матче с 80-й ракеткой мира Зиданшек на турнире в Мадриде

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала, как непросто ей далась победа в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Барти в трёх сетах переиграла 80-ю ракетку мира словенскую теннисистку Тамару Зиданшек со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа.

«Это был очень тяжёлый матч. Сегодня у меня был низкий процент попадания первым мячом, я делала много ошибок. Они не были глупыми, но иногда даже один или два фута многое решают. Наверное, я совершила слишком много небрежных ударов.

У нас было много близких геймов в первом сете и в начале второго. Даже в третьем было напряженно. Думаю, я правильно сыграла в третьей партии – достаточно агрессивно, чтобы повернуть результат матча в свою пользу», — приводит слова Барти сайт WTA.

За выход в четвертьфинал Барти поборется с 17-й ракеткой мира представительницей Польши Игой Свёнтек (14).