Барти назвала причину проблем в матче с 80-й ракеткой мира Зиданшек на турнире в Мадриде

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала, как непросто ей далась победа в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Барти в трёх сетах переиграла 80-ю ракетку мира словенскую теннисистку Тамару Зиданшек со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа.
«Это был очень тяжёлый матч. Сегодня у меня был низкий процент попадания первым мячом, я делала много ошибок. Они не были глупыми, но иногда даже один или два фута многое решают. Наверное, я совершила слишком много небрежных ударов.
У нас было много близких геймов в первом сете и в начале второго. Даже в третьем было напряженно. Думаю, я правильно сыграла в третьей партии – достаточно агрессивно, чтобы повернуть результат матча в свою пользу», — приводит слова Барти сайт WTA.
За выход в четвертьфинал Барти поборется с 17-й ракеткой мира представительницей Польши Игой Свёнтек (14).
- 2 мая 2021
-
00:47
- 1 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
20:22
-
19:43
-
19:41
-
19:18
-
18:54
-
18:39
-
17:43
-
16:43
-
16:27
-
16:16
-
15:54
-
15:41
-
15:28
-
15:13
-
14:30
-
13:58
-
13:36
-
13:16
-
11:10
-
11:10
-
11:01
-
10:55
-
10:25
-
09:39
-
09:22
-
00:53
-
00:31
- 30 апреля 2021
-
23:49
-
23:04
-
22:11