Рублёв и Хачанов выиграли стартовый матч в парном разряде на «Мастерсе» в Мадриде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов одержали победу на старте турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче 1/16-й финала россияне обыграли пару Фабио Фоньини (Италия) – Диего Шварцман (Аргентина) со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Рублёв и Хачанов 3 раза подавали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7. Фоньини и Шварцман выполнили 1 эйс, пять раз ошиблись на подаче и использовали 4 шанса из 7 взять подачу соперников.

В следующем раунде соревнований россияне сыграют с третьими сеяными испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Орасио Себальосом.

За титул в Мадриде в парном разряде поборется ещё один россиянин — Даниил Медведев, который сыграет в паре с бразильцем Марсело Демолинером.

Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Мадриде

Хачанов: если бы не теннис, то хотел стать менеджером в спорте или другой отрасли