Заболевшая коронавирусом Андрееску перед «Ролан Гаррос» сыграет на турнире в Страсбурге

Шестая ракетка мира, канадская теннисистка Бьянка Андрееску заявилась на турнир категории WTA-250 в Страсбурге (Франция), который пройдёт перед стартом «Ролан Гаррос», в период с 23 по 29 мая. Об этом стало известно из официального «твиттера» соревнований.

Ранее 20-летней Андрееску пришлось сняться с текущего турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Канадка по прилёте в Испанию сдала положительный тест на коронавирус. По словам теннисистки, болезнь проходит бессимптомно.

Действующей победительницей турнира в Страсбурге является пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина. В 2020-м году в финале соревнований Свитолина в трёх сетах переиграла казахстанку Елену Рыбакину со счётом 6:4, 1:6, 6:2.